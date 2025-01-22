Акция по донорству крови пройдет в Химках 23 января

Сдать кровь все желающие смогут в многофункциональном социальном комплексе «Восход» в Химках. Медицинский персонал примет каждого, независимо от группы и резуса.
Акция стартует в 9:00 и завершится в 13:00. Наградой донорам за смелость и самоотверженность станет денежная компенсация и питательный завтрак. Все участники перед началом процедур пройдут обязательный медицинский осмотр: сдадут необходимые анализы и проверят давление.
«Быть донором крови — очень благое дело. Это не затрачивает много времени, но это может помочь человеку пойти на поправку», — отметила муниципальный депутат Надежда Смирнова.
Собранный материал направят в госпиталь имени Вишневского. Донорская кровь поможет в лечении пациентов, восстанавливающихся после операций, страдающих от гематологических и онкологических заболеваний или тяжелых травм.
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