Акция по донорству крови пройдет в Химках 20 июня

Принять участие в донорской акции может любой житель старше 18 лет. Группа крови и резус неважны. Однако врачи напоминают о некоторых противопоказаниях. Сдавать кровь нельзя тем, у кого диагностирован сифилис, туберкулез, онкология. Также не рекомендуется тем, кто недавно переболел инфекциями, наносил татуировки и делал прививки.

Доноров ждут 20 июня с 9:00 до 13:00 по адресу: Химки, улица Ленинградская, дом 18а.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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