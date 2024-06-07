Акция по донорству крови пройдет в Химках 20 июня

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Жители Химок регулярно сдают кровь. Очередная донорская акция пройдет в округе на базе комплекса «Восход». Благотворительное мероприятие состоится 20 июня.

Принять участие в донорской акции может любой житель старше 18 лет. Группа крови и резус неважны. Однако врачи напоминают о некоторых противопоказаниях. Сдавать кровь нельзя тем, у кого диагностирован сифилис, туберкулез, онкология. Также не рекомендуется тем, кто недавно переболел инфекциями, наносил татуировки и делал прививки.

Доноров ждут 20 июня с 9:00 до 13:00 по адресу: Химки, улица Ленинградская, дом 18а.

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