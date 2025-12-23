Акция по детской дорожной безопасности прошла в Одинцовском округе

Профилактическое мероприятие провели сотрудники Госавтоинспекции. Целью было снизить число ДТП с детьми и подростками на территории округа.

Акция «Ребенок — пассажир, пешеход» состоялась в Одинцовском округе в период с 22 по 28 декабря. Сотрудники Госавтоинспекции выявляли нарушения правил дорожного движения как со стороны несовершеннолетних пешеходов, так и со стороны водителей. Особое внимание уделяли перевозке детей без детских удерживающих устройств или без ремней безопасности.

В ведомстве отметили, что причинами детского травматизма на дорогах часто становятся беспечность, несоблюдение правил и недисциплинированность водителей.

«Помните, что ваш собственный пример в соблюдении „дорожной грамоты“ — лучшее средство воспитания. Не подвергайте себя и своих близких опасности», — обратилась ко всем участникам движения Одинцовская Госавтоинспекция.