Акция по чтению вслух прошла в детской библиотеке в Чехове

Ежегодно в нашей стране 9 октября отмечается Всероссийский день чтения. В детской библиотеке в Чехове по этому поводу организовали мероприятие «Весь день вслух».

Ученики разных школ города собрались, чтобы с выражением прочитать отрывок из любимого произведения.

«Такие акции способствуют развитию у детей вкуса к хорошей литературе. Эта литература заставляет нас думать, делать правильные выводы», — рассказала методист библиотеки Анна Слынько.

Школьники поделились, что мероприятие им понравилось, потому что многие любят читать. «Литература — важная вещь в нашей жизни, в жизни человека», — сказал ученик восьмого класса школы № 9 Роман Беспалый.

Такие акции проводятся в детской библиотеке на регулярной основе. Следующая пройдет уже 22 октября. В этот день дети посетят экологические экспресс-уроки.

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