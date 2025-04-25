Акция по чипированию домашних животных начнется в парках Подмосковья 26 апреля

В Подмосковье стартовала сезонная акция по бесплатной регистрации, чипированию и вакцинации домашних животных в парках. С конца апреля и в мае мобильные ветеринарные пункты будут работать в 48 популярных зонах отдыха.

Акцию запустили в прошлом году. Она стала востребованной среди владельцев питомцев — процедуры прошли свыше 900 животных.

«Регистрация для собак в регионе является обязательной, ее наличие поможет быстрее найти животное, если оно убежит или потеряется, также владелец всегда докажет право собственности. В пунктах регистрации можно привить питомца против бешенства и других болезней», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В субботу, 26 апреля, ветеринарный пункт будет работать в Мещерском парке в Одинцове с 14:00 до 16:00. В понедельник с 16:30 до 19:00 он будет действовать в парке Непецино в Коломне.

График акций доступен на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.