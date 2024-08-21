Акция по чипированию домашних животных начнется в парках Подмосковья 22 августа

С 22 августа в 14 парках Московской области будут работать мобильные офисы Госветслужбы. Акцию запустили Минсельзоз Подмосковья совместно с Министерством благоустройства. В ее рамках владельцы домашних животных смогут во время прогулки зарегистрировать питомца в региональной базе, установить микрочип, получить консультации по уходу и, при необходимости, вакцинировать его.

«В случае, если питомец потерялся, с помощью специального микрочипа и единой базы данных, куда занесена информация о животном и владельце, вернуть его обратно к хозяину можно будет быстрее, а своевременное вакцинирование защитит от нежелательных заболеваний», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Представители Госветслужбы заверяют, что чипирование абсолютно безопасно и не причиняет дискомфорта животному, так как микрочип имеет небольшой размер и служит всю жизнь. Внесение данных о владельце в базу помогает идентифицировать питомца в случае его потери.

Оплата требуется только за микрочип, стоимость которого составляет 352 рубля, регистрация в базе бесплатна. Дополнительно можно вакцинировать питомца от бешенства вакциной «Рабикан» бесплатно.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин уточнили, что основная задача — создание комфортной и безопасной городской среды для жителей и гостей Подмосковья. В этом году совместно с Министерством сельского хозяйства Московской области организовали специальные пункты, где каждый желающий сможет вакцинировать или чипировать своего питомца.

Уже 22 августа ветпункты будут работать с 16 до 19 часов в парке «Городской лес» в Домодедове и с 17 до 20 часов в ЦПКиО «Парк Мира» в Мытищах.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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