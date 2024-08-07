Акция по борьбе с незаконной тонировкой автомобилей прошла в Чехове

Рейд по выявлению незаконной тонировки автомобилей провели автоинспекторы Чехова. Они пресекли несколько нарушений. Пятеро водителей сняли покрытие прямо на месте.

Мероприятие провели сотрудники ГИБДД Чехова и представители местного отделения «Молодой гвардии» партии «Единая Россия». Акция «Тонировка» прошла на одной из самых оживленных улиц города.

С помощью специальных приборов автоинспекторы измеряли степень светопропускания стекол автомобилей. Водителям объясняли, почему тонировка — это небезопасно, особенно в темное время суток.

Правоохранители выявили несколько административных правонарушений. Пятеро водителей удалили тонировку прямо на месте. Подобные рейды в округе продолжатся.

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