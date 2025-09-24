Акция по борьбе с наркотиками прошла в Видном

В Ленинском городском округе в рамках областного антинаркотического месячника прошла акция по предотвращению распространения информации о запрещенных веществах. Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» выявляли и устраняли рекламу наркотиков на Школьной улице в Видном.

В рейде приняли участие пять юных добровольцев. С помощью баллончиков с краской ребята закрашивали рекламу наркотиков, которая портила внешний вид фасадов жилых домов, трансформаторных подстанций и ограждений.

Начальник отдела по работе с молодежью Илья Сенчуров отметил, что подобные акции — важная часть комплексной работы по профилактике наркомании среди подрастающего поколения.

«Мы видим, как легко реклама запрещенных веществ проникает в онлайн и оффлайн пространство. Наша задача — оградить молодежь от этих опасных призывов», — пояснил Илья Сенчуров.

Отметим, что подобные акции проводят в Ленинском городском округе каждый квартал с 2017 года.