Акция по безопасности прошла на платформе Калинина в Ленинском округе

Профилактический рейд прошел под координацией Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области одновременно во всех муниципалитетах региона в 17:00. Начальник отдела транспорта администрации округа Геннадий Витринский отметил, что невнимательность и пренебрежение правилами часто приводят к трагедиям на железной дороге, а ошибки могут стоить жизни. По его словам, единственный способ снизить риски — строго соблюдать установленные нормы.

Участники акции напомнили пассажирам основные правила: переходить пути только в установленных местах, не пользоваться наушниками и телефоном, следить за разметкой и сигналами. Особое внимание уделили разъяснению мер безопасности для детей и подростков.

Специалисты также отметили, что тормозной путь электропоезда при скорости 60 километров в час достигает 200 метров, а грузового состава — около 1000 метров. Всем участникам вручили памятки с правилами личной безопасности.