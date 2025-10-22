Акция по безопасности пешеходов «Засветись» прошла в Одинцове

На территории Главного Храма Вооруженных Сил России в Одинцовском округе состоялась совместная профилактическая акция «Засветись». Ее организовали одинцовские госавтоинспекторы при поддержке коллег из военной автоинспекции.

Целью мероприятия является напоминание о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожной безопасности в осенний период, когда световой день сокращается, а видимость на дорогах ухудшается.

Офицеры Госавтоинспекции и военной автоинспекции рассказали детям и взрослым о правилах безопасного перехода проезжей части и рекомендовали использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток и в условиях плохой видимости (туман, дождь, снегопад).

В период с 21 октября по 24 ноября в регионе проходит социальный раунд «Засветись!», главной целью которой является повышение значимости световозвращающих элементов.