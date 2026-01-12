Акция по безопасности перевозки грузов пройдет в Одинцове

На этой неделе в Одинцовском городском округе проходит специальная операция «Опасный груз». Ее цель — снизить количество аварий и пресечь нарушения при перевозке опасных веществ.

В рамках акции инспекторы ГИБДД проверят грузовой транспорт. Особое внимание уделят техническому состоянию машин и их соответствию стандартам безопасности.

«Мы проконтролируем соблюдение водителями режима работы, наличие документов и правил перевозки опасных грузов», — сообщили в Госавтоинспекции Одинцовского городского округа.

Мониторинг будет вестись на всех этапах — от выезда автомобилей на маршрут до возвращения в парк.