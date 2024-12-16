Акция по безопасности пассажирских перевозок стартовала в Балашихе

В городском округе Балашиха с 16 по 22 декабря пройдет профилактическое мероприятие «Автобус». Его организовали для снижения аварийности на пассажирском транспорте.

Акцию «Автобус» в городском округе Балашиха организовали, чтобы проверить, насколько юридические лица и индивидуальные предприниматели соблюдают правила перевозки людей, а также для уменьшения аварийности в этой сфере.

Во время профилактических мероприятий отдельное внимание уделяют проверке соблюдения водителями режима труда и отдыха. Помимо этого, госавтоинспекторы осматривают техническое состояние автобусов, их конструкцию и оборудование. Они также проверяют водителей на знание правил дорожного движения.

Отметим, что подобные профилактические мероприятия, направленные на снижение аварийности во время перевозки людей, организуют в городском округе Балашиха регулярно.