Акция по безопасности на железной дороге прошла в Солнечногорске

На станции «Подсолнечная» в Солнечногорске провели областную акцию, направленную на повышение безопасности на железной дороге. Участниками мероприятия стали сотрудники администрации городского округа, РЖД, Административно-пассажирской инспекции, «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании» и «Волонтеры Подмосковья».

Во время акции участники призвали людей быть внимательными, переходить пути по оборудованным переходам на разрешающий сигнал светофора, не отвлекаться на телефон и снимать наушники, не прыгать с платформ. Также было обращено внимание на опасность зацепинга для детей.

«Жители и гости Солнечногорска стали участниками акции „Сохрани себе жизнь“, которая охватила железнодорожные станции всего Подмосковья. Главная цель прошедшего мероприятия — напомнить о правилах безопасного поведения. Особое внимание уделили необходимости следить за детьми и демонстрировать им правильный подход при нахождении рядом с объектами железнодорожной инфраструктуры», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Помимо областных акций, в Солнечногорске регулярно проводятся профилактические рейды и дежурства.