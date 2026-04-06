Акция по безопасности на железной дороге прошла в Солнечногорске

На станции «Подсолнечная» в Солнечногорске прошла акция по профилактике травматизма на железной дороге. Представители профильных служб и волонтеры рассказали горожанам о правилах поведения и раздали информационные памятки.

На станции организовали разъяснительную работу с пассажирами и прохожими. Специалисты обратили внимание на ключевые требования безопасности и объяснили, какие нарушения чаще всего приводят к травмам.

В акции участвовали сотрудники администрации округа, представители РЖД, Административно-пассажирской инспекции, Московско-Тверской пригородной пассажирской компании и активисты движения «Волонтеры Подмосковья». Они общались с жителями напрямую и отвечали на вопросы.

Горожанам напомнили, что переходить пути можно только в специально оборудованных местах. Перед переходом необходимо убедиться, что поезд не приближается. Также специалисты подчеркнули, что использование телефонов и наушников на платформе снижает внимание и повышает риск несчастного случая.

Отдельно обсудили поведение на платформе. Пассажирам указали на недопустимость нахождения у края и запрет на прыжки с платформы.

«Мы отдельно говорим о зацепинге как об одной из самых опасных практик. Такие попытки часто приводят к тяжелым травмам или гибели», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Подобные акции проводят в округе регулярно. Они направлены на снижение числа происшествий и формирование внимательного отношения к правилам безопасности.