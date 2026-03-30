Акцию по безопасности на железной дороге провели в Солнечногорске

В Солнечногорске 27 марта провели профилактическую акцию, посвященную безопасности на железной дороге. Мероприятие состоялось на станции «Головково», где пассажирам рассказали о правилах поведения и вручили памятки.

В акции приняли участие представители администрации округа, сотрудники Российских железных дорог, Административно-пассажирской инспекции, «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании», а также активисты движения «Волонтеры Подмосковья».

Жителям напомнили о базовых мерах безопасности: пересекать железнодорожные пути только в установленных местах, убедившись, что поблизости нет поезда, не отвлекаться на мобильные устройства и не использовать наушники на платформе, держаться подальше от края и не спрыгивать с него.

«Наиболее частая причина травмирования на железной дороге в Солнечногорске — переход путей в неположенных местах. Мы вновь призываем пассажиров быть внимательными, заботиться о своей безопасности и здоровье близких, а также проводить разъяснительные беседы с детьми», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности на железнодорожных объектах, в Солнечногорске проходят регулярно — такие акции организуют каждую неделю.