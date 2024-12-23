Акция по безопасности на железной дороге прошла в Солнечногорске

Акция «Сохрани себе жизнь» прошла на станции «Подсолнечная» в Солнечногорске. Волонтеры напомнили жителям правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта, а также раздали листовки и фонарики для освещения пути в темное время суток.

В мероприятии приняли участие представители администрации округа, полиции, волонтеры молодежного центра «Возрождение» и молодогвардейцы. Они уделили особое внимание беседам с детьми и их родителями.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина сообщила, что акция нацелена на то, чтобы жители и гости округа соблюдали правила безопасности на железной дороге. Она отметила, что эти правила очень простые, но помогают сохранить жизнь и здоровье: не переходить пути в неположенном месте, не перебегать перед электропоездом и не стоять на краю платформы.