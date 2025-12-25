Акция по безопасности на железной дороге прошла в Можайском округе

На железнодорожной станции Можайск 24 декабря прошло областное профилактическое мероприятие «Сохрани себе жизнь», направленное на предупреждение и снижение травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры в вечернее и ночное время. В акции приняли участие представители администрации Можайского муниципального округа и добровольцы движения «Волонтеры Подмосковья».

Они провели прямой диалог с пассажирами, напоминая о важности соблюдения правил безопасности на платформах, переходах и путях. Участники мероприятия раздали 50 информационных листовок с четкими инструкциями по безопасности.

Отметим, что к акции подключились все муниципальные образования Подмосковья. Для максимального охвата важной информации была организована прямая онлайн-трансляция в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, что позволило донести правила безопасности до широкой аудитории в реальном времени.

Мероприятие «Сохрани себе жизнь» стало частью системной работы по сохранению жизни и здоровья граждан, подчеркивая необходимость повышенной внимательности, особенно в вечерние и ночные часы.