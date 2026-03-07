Акция по безопасности на железной дороге прошла в Можайске

В преддверии Международного женского дня на железнодорожной станции Можайск состоялась региональная профилактическая акция «Сохрани себе жизнь». Мероприятие провели представители администрации Можайского муниципального округа, волонтеры Подмосковья и сотрудники линейного отделения полиции, чтобы привлечь внимание граждан к неукоснительному соблюдению правил безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Акция охватила все муниципалитеты Подмосковья. Для координации действий и максимального информирования общественности была организована прямая трансляция с места событий в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ходе рейда организаторы проводили с пассажирами разъяснительные беседы и вручали тематические памятки и листовки, напоминающие о правилах безопасности на платформах и переходах. Особое внимание в этот день уделили представительницам прекрасного пола: помимо правил безопасности, женщины получали поздравительные открытки с наступающим праздником весны.

Участники мероприятия подчеркивают, что именно регулярное проведение подобных профилактических мероприятий играет ключевую роль в предупреждении несчастных случаев и травматизма на железной дороге. Напомнить гражданам о цене ошибки — главная цель акции «Сохрани себе жизнь».