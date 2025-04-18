Акция по безопасности на железной дороге прошла в Красногорске

Сотрудники МВД России провели профилактическую акцию на станции МЦД «Красногорская», расположенной рядом с гимназией № 6. Пассажирам раздали информационные брошюры «Сохрани свою жизнь» и напомнили о правилах безопасного поведения на железной дороге.

Особое внимание уделили предупреждению перехода путей в несанкционированных местах и соблюдению сигналов светофора.

Также, в гимназии № 6 города Красногорска состоялось тематическое мероприятие для старшеклассников, организованное в рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Перед учащимися выступили инспектор по делам несовершеннолетних, старший лейтенант полиции Мария Ивлева, начальник отдела транспорта и связи администрации округа Елена Солнцева и главный специалист отдела общей профилактики Екатерина Шустова.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам патриотического воспитания. Автор-исполнитель Эдвард Тосуниди исполнил несколько песен, посвященных памяти героев войны, и подчеркнул важность сохранения исторического наследия.

Мероприятия были направлены на формирование у молодежи чувства ответственности, уважения к исторической памяти и знаний о правилах безопасности вблизи железнодорожных объектов.