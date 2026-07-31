Акция по безопасности на железной дороге прошла в Коломне

На станции Коломна прошла профилактическая акция «Сохрани себе жизнь». Ее участники напомнили пассажирам о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

В мероприятии приняли участие представители администрации городского округа, РЖД, административно-пассажирской инспекции и волонтеры. На одной из самых загруженных станций муниципалитета они раздали пассажирам памятки и рассказали о последствиях нарушения правил перехода железнодорожных путей.

Специалисты напомнили, что переходить пути можно только в оборудованных местах и на разрешающий сигнал светофора. За нарушение этих требований в Московской области предусмотрен административный штраф в размере 1500 рублей.

Для снижения числа несчастных случаев в округе продолжается комплексная профилактическая работа. Совместно с РЖД специалисты выявляют несанкционированные тропы, устанавливают информационные стенды, камеры системы «Безопасный регион» и заграждения. Там, где это необходимо, обустраивают безопасные подходы и настилы через железнодорожные пути.

С начала 2026 года в городском округе Коломна при переходе железной дороги в неустановленных местах погибли четыре человека. При этом на оборудованных пешеходных переходах случаев гибели и травмирования не зарегистрировано.