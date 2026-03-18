Акция по безопасности на железной дороге прошла в Химках

На станции «Химки» состоялась акция «Сохрани себе жизнь», направленная на повышение безопасности пассажиров. Специалисты провели беседы о правилах поведения на железнодорожных путях.

Участникам раздавали памятки с практическими советами и напоминали о необходимости строгого соблюдения норм безопасности при движении поездов.

«Мы должны помнить, что соблюдение простых правил может спасти жизнь. Акция — это важный шаг к формированию культуры безопасности среди пассажиров», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин.

«Каждый из нас может стать проводником культуры безопасности, и такие мероприятия — отличный способ донести эту мысль до широкой аудитории», — отметил лидер Движения общественной поддержки Александр Донсков.

Присутствующие проявили живой интерес к событию и поблагодарили организаторов за полезную информацию. Акция внесла вклад в создание безопасной среды для пользователей железнодорожного транспорта.