Акция по безопасности на железнодорожных путях прошла в Химках

Участники акции вышли к платформам, чтобы лично пообщаться с пешеходами и объяснить, почему правила поведения на объектах транспорта — это не формальность, а вопрос жизни. Пассажирам вручали информационные памятки с правилами перехода путей и поведения на платформах.

Валентин Герасимов отметил, что специальные дежурства волонтеров на железной дороге проводятся в Химках регулярно и считаются одной из самых эффективных мер профилактики травматизма. Статистика показывает, что чаще всего происшествия случаются с людьми в состоянии опьянения или теми, кто спешит и отвлекается. Листовки напоминают, что потерять жизнь можно в любую секунду по неосторожности.

Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов добавил, что в группе риска находятся дети до 18 лет (часто в наушниках) и пенсионеры с возрастными изменениями слуха и зрения. Профилактические акции охватывают все станции округа, в них задействованы сотрудники транспорта, депутаты и общественники.