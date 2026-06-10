Акция по безопасности на железнодорожных переездах прошла в Можайске

9 июня на 106-м километре у Кукаринского переезда состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню привлечения внимания к безопасности на железнодорожных переездах. Водителям напомнили, что поезд всегда имеет преимущество.

Представители администрации совместно с начальником Бекасовской дистанции пути Евгением Сорокиным и сотрудниками 18-й пожарно-спасательной части вручали автомобилистам тематические листовки. В памятках подчеркивалось: «Поезд всегда на главной!». Также водителей предостерегали от ошибки восприятия — за секунду состав проходит до 25 метров, и даже если он кажется далеко, его лучше пропустить. Автомобилистов призвали не рисковать, не пытаться проскочить перед приближающимся поездом, соблюдать ПДД и беречь себя и близких.

На этом переезде в 2026 году запланирован капитальный ремонт: установят новые направляющие столбики, заменят резинокордовый настил, демонтируют старое и установят новое устройство заграждения, заменят железобетонные балки и заасфальтируют проезжую часть. Меры направлены на повышение безопасности и предотвращение аварий.