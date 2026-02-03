Акция по безопасности на дорогах прошла в Солнечногорске

В Солнечногорске провели профилактическое мероприятие «Будь в безопасности», цель которого — снижение уровня дорожно-транспортного травматизма. К акции присоединились «Волонтеры Подмосковья» совместно с сотрудниками местного подразделения ГИБДД.

В ходе акции участникам дорожного движения, включая детей и их родителей, напомнили основные требования правил дорожного движения. Волонтеры раздавали пешеходам светоотражающие элементы, повышающие их заметность на дороге.

«Такие акции не только напоминают о правилах, но и вносят реальный вклад в безопасность пешеходов, снабжая их защитными элементами. Наличие светоотражателя позволяет водителю заметить человека на дороге уже за 130 метров. Этого расстояния достаточно, чтобы вовремя среагировать и избежать дорожно-транспортных происшествий», — подчеркнула начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Марина Гасымова.

Жителям Солнечногорска вручили информационные материалы с разъяснением ключевых норм безопасного поведения на дорогах. Подобные профилактические акции на территории городского округа организуют регулярно.