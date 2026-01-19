Акция по безопасности дорожного движения прошла в Одинцове

В Одинцовском городском округе с 19 по 25 января проводится профилактическое мероприятие «Пешеход». Целью мероприятия является предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Основными нарушениями, которые способствуют дорожно-транспортным происшествиям с участием данной категории участников дорожного движения, являются: пересечение проезжей части дороги в неустановленном месте; неожиданный выход из-за стоящего (остановившегося) транспортного средств; движение по проезжей части дороги.

Кроме того, у подавляющего большинства пешеходов отсутствуют светоотражающие элементы на верхней одежде, которые позволяют увидеть их на расстоянии до 400 метров в темное время суток. Световозвращатели в несколько раз увеличивают на дороге видимость пешехода для водителей.

Ежедневно на дорогах гибнут тысячи человек — и пешеходов, и водителей. Одинцовская Госавтоинспекция напоминает о необходимости быть внимательными при переходе дороги.