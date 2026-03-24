Акция по безопасности дорожного движения прошла в Одинцове

20 марта сотрудники Госавтоинспекции вместе с народными дружинниками провели акцию «Засветись». Ее цель — напомнить людям, как важно использовать световозвращатели в темное время суток.

Мероприятие прошло в оживленных местах муниципалитета — возле пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Инспекторы и дружинники беседовали с прохожими, объясняли, как работают световозвращающие элементы и почему они помогают оставаться заметными на дороге в темноте.

Всем участникам раздали памятки, световозвращающие наклейки и браслеты. Особое внимание уделили родителям с детьми: им напомнили, что на одежде и рюкзаках школьников обязательно должны быть такие элементы. Кроме того, взрослым еще раз сказали о том, что самый лучший способ научить ребенка правильному поведению на дороге — это показывать пример самим.

Представители народной дружины отметили, что такие акции не только помогают жителям вспомнить о безопасности, но и делают общение между участниками дорожного движения более дружным и понятным.