Акция по безопасности дорожного движения пройдет в Одинцове

На этой неделе в Одинцовском городском округе пройдет профилактическая акция «Пешеходный переход». Ее цель — повысить безопасность на дорогах для всех участников движения.

В течение недели автоинспекторы уделят особое внимание соблюдению правил как водителями, так и пешеходами. Нарушения со стороны обеих категорий участников дорожного движения будут пресекаться.

«В период короткого светового дня и сложных погодных условий риск аварий значительно возрастает. Наша общая задача — сделать все, чтобы каждый пешеход вернулся домой невредимым», — отметили в Госавтоинспекции по Одинцовскому городскому округу.

В ведомстве напомнили основные правила безопасности. Пешеходам рекомендуется ходить по тротуарам, а при их отсутствии — по обочинам. При движении в темное время суток или при плохой видимости необходимо иметь на одежде светоотражающие элементы. Переходить дорогу следует только по пешеходным переходам или на перекрестках по линии тротуара. Перед выходом на проезжую часть на нерегулируемом переходе нужно убедиться, что все автомобили остановились и переход безопасен.