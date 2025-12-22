Акция по безопасности дорожного движения на каникулах прошла в Химках

В преддверии зимних каникул в Химках состоялась профилактическая акция для детей, посвященная правилам дорожного движения. Она стала частью масштабной профилактической программы ГИБДД, которая продлится до 11 января.

В торговом центре сотрудники Госавтоинспекции вместе с юными инспекторами движения провели для детей и родителей интерактивные занятия по правилам поведения на дороге.

Участники акции выполняли веселые задания, отвечали на вопросы викторины и учились распознавать дорожные знаки. Особое внимание уделили важности световозвращающих элементов — ребятам подробно объяснили, как правильно выбирать и носить фликеры, особенно в темное зимнее время.

В рамках мероприятия сотрудники полиции проведут серию встреч, во время которых напомнят взрослым и детям о важности соблюдения ПДД и ответственного отношения к собственной безопасности.