Акция по безопасности детей и пенсионеров на дороге прошла в Подольске

Во время рейда пешеходам напомнили о необходимости переходить дорогу в положенном месте.

«Мы провели акцию по пропаганде безопасности дорожного движения, что немаловажно в период летних каникул, потому что дети сейчас находятся на отдыхе, передвигаются массово, как самостоятельно, так и со взрослыми», — сказал начальник второй колонны МАП № 5 филиала «Мострансавто» города Подольск Алексей Иванов.

Также пассажирам на остановке и в автобусах вручили световозвращающие сумки и памятки. Около 200 световозвращающих сумок раздали специалисты компании «Урбантех».

«В фокусе у нас сегодня пенсионеры, люди более старшего возраста. И специально для них мы произвели световозвращающие шопперы. Они помогут людям быть более заметными на дороге при переходе ее в темное время суток», — добавила менеджер по связям с общественностью группы-компании «Урбантех» Анна Аполлонова.