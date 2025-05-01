Акция по бесплатному подключению газа для ветеранов началась в Подмосковье

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ветераны, инвалиды, бывшие узники фашизма и жители блокадного Ленинграда могут получить полную компенсацию за подключение к природному газу. Акция стартовала 1 мая и продлится до 31 декабря.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору уточнили, что благотворительная акция от «Мособлгаза» — способ сказать спасибо тем, кто защищал страну во время войны.

Чтобы получить поддержку, нужно подать заявку. Это можно сделать онлайн — через личный кабинет клиента, или в ближайшем офисе обслуживания. Важно, что компенсация доступна только тем, кто зарегистрирован в Московской области.