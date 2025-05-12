Акция «Письмо Победы» прошла в Лосино-Петровском округе

В преддверии 80-й годовщины Великой Победы в городском округе Лосино-Петровский прошла акция «Письмо Победы», которую организовали местное отделение партии «Единая Россия» совместно с активистами «Молодой Гвардии Единой России» и волонтёрами движения «Волонтеры Победы». В акции приняли участие как опытные партийцы, так и молодые активисты, которые собрались, чтобы написать трогательные письма ветеранам Великой Отечественной войны.

В каждом послании звучала искренняя благодарность за их мужество, героизм и самоотверженность в годы войны. Эти письма стали символом глубокого уважения к подвигам тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины.

Авторы писем выражали признательность за мирное небо над головой, возможность жить и трудиться, а также за светлое будущее, которое стало возможным благодаря подвигу ветеранов. Они подчеркнули, что героизм поколения победителей навсегда останется в памяти потомков и будет служить примером для будущих поколений.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском Вячеслав Градин отметил, что «Акция „Письмо Победы“ — это не просто дань памяти, но и шанс для каждого из нас выразить благодарность ветеранам, которые ценой огромных усилий и жертв подарили нам мир. Особенно важно, что в мероприятии участвуют молодые люди, которые таким образом приобщаются к истории своей страны, учатся ценить мир и свободу.

Акция «Письмо Победы» стала еще одним доказательством того, что память о Великой Отечественной войне живет в сердцах жителей Лосино-Петровского. Написанные с душой письма будут переданы ветеранам, чтобы напомнить им, что их подвиг никогда не будет забыт.

Организаторы надеются, что подобные инициативы и впредь будут способствовать укреплению связи между поколениями и сохранению исторической памяти.