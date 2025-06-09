Акция «Пешеходный переход» прошла в Воскресенске

Автоинспекторы провели профилактическую акцию в Воскресенске. В ее рамках юным жителям округа напомнили, как правильно переходить проезжую часть.

Акцию «Пешеходный переход» провели в рамках мероприятия «Внимание дети». Цель — снизить уровень дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Участникам еще раз пояснили, как безопасно перейти проезжую часть и почему важно носить световозвращающие элементы в вечернее время суток. Водителям рассказали о необходимости снижать скорость около нерегулируемых пешеходных переходов.

Каждый участник акции получил тематическую памятку и световозвращающие элементы.

«Будьте внимательны при переходе проезжей части. Это сохранит жизнь вам и вашим близким. Помните, что соблюдение правил дорожного движения — залог вашей безопасности на дороге», — прокомментировали Госавтоинспекторы.