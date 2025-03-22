Акция «Пешеходный переход» пройдет в Одинцове с 31 марта по 6 апреля

Общеобластное профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», которое пройдет и в Одинцовском округе, организовала Госавтоинспекция. Акция направлена на снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Во время мероприятия автоинспекторы будут усиленно контролировать соблюдение правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. Особое внимание уделят нарушениям, связанным с проездом пешеходных переходов, а также случаям, когда пешеходы переходят дорогу в неположенных местах или игнорируют сигналы светофора.

«Статистика показывает, что ежегодно на дорогах гибнут тысячи людей, включая пешеходов и водителей. Мы призываем всех быть внимательными при переходе проезжей части и соблюдать правила дорожного движения. Это в интересах каждого», — отметили в Госавтоинспекции.

Мероприятие «Пешеходный переход» напомнит участникам о важности взаимного уважения на дороге. Водителям следует снижать скорость перед пешеходными переходами, а пешеходам — переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в их безопасности.