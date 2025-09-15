Акция «Пешеход» пройдет в Одинцове с 15 по 21 сентября

В целях усиления профилактической работы, направленной на снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов на территории Московской области идет профилактическое мероприятие «Пешеход». Акция проходит и в Одинцовском городском округе.

Основными нарушениями, которые способствуют дорожно-транспортным происшествиям с данной категорией участников дорожного движения, являются: пересечение проезжей части дороги в неустановленном месте и неожиданный выход из-за стоящего (остановившегося) транспортного средства.

Кроме того, у подавляющего большинства пешеходов отсутствуют световозвращающие элементы на верхней одежде, которые позволяют увидеть их на расстоянии до 400 метров в темное время суток.

Световозвращатели в несколько раз увеличивают на дороге видимость пешехода для водителей. Пешеходам еще раз напомнили о правилах безопасности при переходе дороги.