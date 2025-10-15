Акция «Первые за чистое Подмосковье» пройдет в Пушкино

В Московской области дан старт познавательной акции «Первые за чистое Подмосковье», направленной на формирование у школьников ответственного отношения к окружающей среде. В рамках акции, которая пройдет в течение октября, более 1,2 тысячи учеников седьмых-восьмых классов посетят муниципальные учреждения городских служб коммунального хозяйства в различных муниципальных образованиях.

Эти экскурсии станут возможностью изнутри увидеть работу коммунальных служб, узнать о подготовке к зимнему сезону и познакомиться со специализированной техникой. Лидером по количеству проводимых экскурсий станет Пушкино, где школьники посетят сразу семь предприятий городского хозяйства.

«Дети увидят, как устроена городская сеть улиц, скверов и парков, и поймут, как функционирует система содержания городской инфраструктуры. Экскурсия также поможет детям осознать важность бережного отношения к элементам городской среды, включая детские площадки и освещение», — сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.

Помимо изучения технической стороны вопроса, учащиеся познакомятся с различными профессиями, связанными с работой городских коммунальных предприятий.