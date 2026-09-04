Акция памяти жертв терроризма прошла в Воскресенске

В Воскресенске прошла памятная акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Жители округа почтили память погибших в результате террористических актов и вспомнили трагические события в Беслане 2004 года.

3 сентября в Воскресенске прошла памятная акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день жители округа вместе со всей страной вспоминают трагические события 22-летней давности — захват школы № 1 в Беслане, где в результате теракта погибли более 300 человек, среди них большинство — дети и женщины.

В мероприятии приняли участие член общественной организации «Союз женщин России» Ася Исаева, представители администрации и благочиния, депутаты, школьники, участники патриотических клубов, ветераны боевых действий и жители округа.

Участники акции почтили память жертв террористических актов минутой молчания.

«Терроризм не имеет ни национальности, ни религии, ни возраста. Победить его можно только вместе — через память, единство и ответственность за будущее. Светлая память погибшим от рук террористов и героям, которые отдали свои жизни, защищая людей», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

В завершение мероприятия присутствующие возложили цветы в память обо всех, кто стал жертвой терроризма, и тех, кто ценой собственной жизни спасал других.