Акция памяти жертв теракта в Беслане прошла в Серпухове

В Серпухове прошла памятная акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. У мемориала «Черный тюльпан» жители округа почтили память погибших во время трагедии в Беслане и других террористических актов.

Участники церемонии зажгли 334 свечи — по числу жизней, которые унесла трагедия в школе № 1 города Беслана в сентябре 2004 года. Среди погибших были дети, родители, учителя, сотрудники спецподразделений и МЧС.

В акции приняли участие депутаты окружного Совета, представители движения «Маргеловец», активисты «Молодой Гвардии», настоятель Сретенского храма иерей Алексей Спигин и жители округа.

Для Серпухова эта дата связана и с памятью о подвиге земляка — майора ЦСН ФСБ Романа Катасонова. Он погиб во время штурма захваченной школы, спасая детей. Сегодня его имя носит школа № 19.

«Ежегодная акция у мемориала — напоминание о том, что мир и безопасность зависят от каждого», — отметил глава Городского округа Серпухов Алексей Шимко.