Акция памяти жертв теракта в Беслане пройдет 3 сентября в Лосино-Петровском

Жителей Лосино-Петровского приглашают на молодежно-патриотическую акцию «Помним Беслан». Ее цель — зажечь свечи в память о погибших и провести минуту молчания, чтобы отдать дань уважения всем, кто пострадал в тот страшный день.

Ежегодно мир вспоминает трагические события, произошедшие в 2004 году, когда произошел ужасный теракта в школе № 1 города Беслана.

Группа боевиков захватила 1128 заложников, среди которых были 186 детей и 148 взрослых, чьи жизни были трагически оборваны. Этот день стал символом боли и утраты, но также и солидарности в борьбе с терроризмом.

Акция «Помним Беслан» состоится 3 сентября в 20:00 в поселке Свердловский, на улице Строителей, у памятника «Детям военных лет».

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