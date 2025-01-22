Акция памяти жертв блокадного Ленинграда прошла в школе № 2 в Лобне

Акцию приурочили к прорыву блокады Ленинграда и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Члены организации «Орлята России» вместе с учителями и старшеклассниками изготовили памятный символ — ласточку, несущую письмо.

«Весной 1942 года на груди практически каждого ленинградца можно было увидеть жетон — ласточку, несущую письмо. Это был символом надежды, веры и силы духа несломленного народа. Мы решили рассказать нашим ученикам об этом периоде истории нашей страны и вместе с ними сделать ласточек в знак памяти и солидарности с жителями блокадного Ленинграда», — рассказали педагоги школы.

Отметим, в Лобне уделяют пристальное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Для учащихся регулярно проводят уроки мужества, экскурсии и кинопоказы, призванные воспитать любовь к Родине.