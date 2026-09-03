Акция памяти прошла у дома Героя России Дениса Пудовкина в Ногинске

В Ногинске прошла памятная акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. У мемориальной доски на доме, где жил Герой России Денис Пудовкин, участники почтили память погибших и возложили цветы.

В мероприятии приняли участие представители Ассоциации ветеранов СВО Богородского округа, члены организации «Боевое братство» и жители города.

3 сентября в России вспоминают жертв террористических актов и отдают дань уважения людям, которые ценой собственной жизни спасали других. Дата связана с трагедией в школе № 1 города Беслана в сентябре 2004 года, когда в результате теракта погибли 334 человека, среди них 186 детей.

Денис Пудовкин — уроженец Ногинска, сотрудник спецподразделения «Вымпел» Центра специального назначения ФСБ России. 3 сентября 2004 года он участвовал в штурме захваченной школы, прикрывая собой детей и женщин. В ходе операции прапорщик Пудовкин погиб.

За мужество и героизм указом Президента Российской Федерации Денис Пудовкин посмертно награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Имя героя увековечено в Богородском округе. Мемориальные доски установлены на здании школы, где он учился, а Центр образования «Богородский» носит его имя.

Участники акции почтили память Дениса Пудовкина и всех погибших минутой молчания, а также возложили цветы к мемориалу.

«Такие люди, как Денис Пудовкин, — пример беззаветного служения Родине. Мы обязаны помнить их подвиг и передавать эту память молодому поколению», — отметили организаторы мероприятия.