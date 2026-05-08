Акция памяти прошла на базе института в Протвино

7 мая на территории Института физики высоких энергий в Протвино состоялось шествие «Курчатовский Бессмертный полк». Участники почтили память героев Великой Отечественной войны и вспомнили их подвиги.

К акции присоединились сотрудники института, их семьи и жители города. Люди прошли колонной по территории научного центра, где также представили выставку техники и тематические экспозиции.

Гости увидели коллекцию раритетных автомобилей, технику МЧС и образцы вооружения Росгвардии. Особый интерес вызвал пулемет Дегтярева, который стал одной из центральных демонстраций.

Инициатором выступил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Он отметил значение сохранения исторической памяти в научной среде.

«Такие инициативы помогают соединить науку, историю и общество», — сказал он.

Участники подчеркивали, что подобные встречи важны для молодежи и помогают лучше узнать семейную историю и события военных лет.

В городском округе Серпухов формат получил положительный отклик. Организаторы допускают, что акция может стать ежегодной и объединять научное сообщество, жителей и представителей общественных организаций.