Акция памяти погибших военных автоинспекторов прошла в Одинцовском округе

В парке «Патриот» состоялась торжественно-траурная церемония, посвященная памяти сотрудников Военной автоинспекции, погибших при исполнении служебного долга. В мероприятии приняли участие действующие инспекторы ВАИ вместе с коллегами из Одинцовской Госавтоинспекции.

Выбор места для церемонии неслучаен. Парк «Патриот» является символическим центром военно-патриотического воспитания и местом, где чтят ратную славу защитников Отечества.

Участники акции возложили цветы к мемориальному знаку, почтив память коллег минутой молчания. Мероприятие направлено на сохранение исторической памяти, укрепление служебных традиций и патриотическое воспитание личного состава.

Подобные акции — неотъемлемая часть служебных традиций силовых структур. Их главная цель — сохранить память о тех, кто ценой своей жизни обеспечивал безопасность на дорогах, и передать эту память молодым сотрудникам.

Минута молчания и алые гвоздики, возложенные к памятному месту, стали красноречивым свидетельством того, что подвиг погибших сотрудников не забыт.