Дошкольникам в Волоколамске рассказали о подвигах полицейских

Мероприятия, посвященные профессиональному празднику сотрудников органов внутренних дел, прошли в Сычевском детском саду. Воспитанники узнали много интересного о службе в полиции.

Дошкольникам из разновозрастной группе «Ягодки» рассказали, какие профессии существуют в полиции, как сотрудники МВД обеспечивают безопасность россиян. Ребята узнали о подвигах, которые совершают полицейские, защищая закон и порядок в государстве и спокойствие его граждан. Вспомнили и самого известного литературного героя — милиционера дядю Степу.

Воспитанники сделали из бумаги голубей, ставших символом мира, добра и чистоты. Свои работы они посвятили полицейским, погибшим при исполнении профессионального долга.

Занятия помогли дошкольником не только познакомиться поближе с работой полицейских, но и улучшить память, мышление, слух и речевую активность, развить мелкую моторику рук.

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