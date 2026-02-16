Акция памяти ко Дню воинов-интернационалистов прошла в Воскресенске

Мероприятие «Души, опаленные войной» состоялось 15 февраля у мемориала погибшим в Афганистане и других локальных конфликтах. Встречу приурочили к 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

В церемонии приняли участие родственники погибших воинов, ветераны боевых действий, представители «Боевого братства», воспитанники военно-патриотического клуба «Шторм» и местные жители. Депутат местного Совета депутатов Жанна Мишина обратилась к собравшимся, подчеркнув важность сохранения памяти о тех, кто прошел этот героический и трагический путь.

Руководители воскресенских отделений «Боевого братства» и Ассоциации ветеранов специальной военной операции Сергей Устинов и Олег Стегура поздравили присутствующих с памятной датой. Наиболее активным членам организаций вручили благодарности. Председатель правления «Боевого братства» округа Наталья Ахметова поздравила ветеранов с наступающим Днем защитника Отечества и передала подарки.

Секретарь отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Коломенской епархии священник Евгений Доля отслужил заупокойную литию по погибшим землякам. Завершился митинг возложением цветов к мемориалу и минутой молчания.