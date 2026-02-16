Акция памяти ко Дню воинов-интернационалистов прошла в Наро-Фоминске

Митинг состоялся 15 февраля у мемориала «Черный тюльпан», установленного в память о погибших в Афганистане. Участники почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к подножию памятника.

В этом году исполнилось 37 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. С 2011 года эта дата носит название Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В мероприятии участвовали ветераны боевых действий, родственники погибших, представители администрации и школьники. Рядом с теми, кто прошел войну, стояло молодое поколение — те, кому предстоит хранить историю и традиции страны. Собравшиеся вспоминали боевых товарищей, которые не вернулись домой.

«Черный тюльпан» был установлен в 1991 году. На плитах высечены 23 имени наро-фоминцев, погибших в Афганистане. Позже сюда добавили имена земляков, не вернувшихся из Чечни, других локальных конфликтов и специальной военной операции.