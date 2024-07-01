Акция памяти ко Дню ветеранов боевых действий прошла в Воскресенске

Фото: Администрация г.о. Воскресенск

День ветеранов боевых действий отметили в Воскресенске. Возле мемориала погибшим в Афганистане и других локальных войнах и конфликтах прошла акция памяти.

Жители округа возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания. Участие в мероприятии приняли временно исполняющий полномочия главы Воскресенска Елена Овсянкина, представители общественных организаций, ветераны боевых действий и матери погибших солдат.

Впервые памятную дату отметили в 2009 году благодаря инициативе представителей общественных организаций, ветеранов и всероссийского общества «Боевое братство».

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