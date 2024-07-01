Акция памяти ко Дню ветеранов боевых действий прошла в Воскресенске

День ветеранов боевых действий отметили в Воскресенске. Возле мемориала погибшим в Афганистане и других локальных войнах и конфликтах прошла акция памяти.
Жители округа возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания. Участие в мероприятии приняли временно исполняющий полномочия главы Воскресенска Елена Овсянкина, представители общественных организаций, ветераны боевых действий и матери погибших солдат.
Впервые памятную дату отметили в 2009 году благодаря инициативе представителей общественных организаций, ветеранов и всероссийского общества «Боевое братство».