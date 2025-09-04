Акция памяти ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошла в Можайске

Более 100 бумажных журавлей изготовили участники общественной акции в Можайске. В мероприятии приняли участие волонтеры округа.

Участниками стали активисты «Молодой Гвардии», «Волонтеров Подмосковья» и «Движения Первых». Памятная дата приурочена к трагическим событиям 2004 года в Беслане, когда террористы захватили школу.

Ребята украсили «Деревья памяти» бумажными журавликами. Они являются всемирным символом памяти и мира.

Кроме того, для волонтеров организовали встречу с ветераном специальной военной операции Александром Князевым. Он рассказал молодежи о ценности мирной жизни и важности сохранения исторической памяти.

«Для нас эта акция — больше, чем просто символ. Это тихая, но очень важная работа — помнить и передавать эту память другим. Чтобы никто и никогда не забывал, как хрупок мир и как важно его беречь», — поделилась участница акции, волонтер Мария.