Акция памяти героев ВОВ пройдет в Солнечногорске 28 января

Акция «Право на память» пройдет в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске 28 января. Мероприятие посвящено дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Участники вспомнят героический подвиг жителей осажденного города и советских воинов-освободителей. Среди почетных гостей — семьи военнослужащих специальной военной операции и внучка токаря-блокадника завода имени Кирова города Ленинград член Союза писателей России поэтесса Елена Барашкова.

«Память о Великой Отечественной войне для нас священна. Мы преклоняемся перед мужеством и героизмом военного поколения. Акция „Право на память“ — это возможность еще раз сказать: „Спасибо“, — и передать молодому поколению неискаженную правду о великом подвиге. Приглашаю жителей и гостей округа принять в ней участие», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

В рамках акции «Право на память» пройдет концерт, поисковый отряд «Витязь» представит выставку экспонатов времен Великой Отечественной войны, а местное отделение «Юнармии» проведет мастер-класс по управлению беспилотными летательными аппаратами. Начало в 14:00.