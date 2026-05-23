Акция памяти героев войны прошла в Можайске

В парке Победы у Вечного огня 22 мая состоялась традиционная «Вахта памяти», объединившая ветеранов, представителей власти и жителей округа. Мероприятие прошло в юбилейный для города 795-й год.

Глава округа Денис Мордвинцев отметил, что такие минуты общей памяти — основа единства и уважения к подвигу предков. Председатель Совета депутатов Василий Овчинников и депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова подчеркнули, что живая связь поколений, которую хранит «Вахта памяти», остается нравственным ориентиром для всего округа.

Особым моментом стало выступление артиста Можайского культурно-досугового центра Дениса Протасевича, который впервые представил публике свою новую музыкальную работу — произведение, посвященное муниципалитету. Строки о малой Родине нашли живой отклик в сердцах собравшихся.

Завершилась церемония возложением цветов к Вечному огню. Затем участники направились к могиле Героя Советского Союза Виктора Полосухина, чтобы отдать дань уважения легендарному командиру.