В Солнечногорске состоялся митинг, посвященный Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе. Участники мероприятия минутой молчания почтили память невинных жертв и возложили цветы к монументу «Скорбящая мать».

В митинге приняли участие ветераны боевых действий, участники СВО, представители администрации городского округа, депутатского корпуса, члены общественных организаций, юнармейцы, а также жители, неравнодушные к трагедии.

«В День памяти детей — жертв войны в Донбассе, мы чтим память самых страшных жертв агрессии киевского режима, которые больше никогда не смогут увидеть небо, солнце, пойти в школу. С благодарностью мы обращаемся также к нашим ребятам, защищающим границы нашей родины, наших граждан. Они делают все, чтобы прекратить жертвы среди мирного населения Донецкой, Луганской народных республик», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

День памяти детей — жертв войны в Донбассе отмечается в России ежегодно 27 июля. Имена погибших детей увековечены на Аллее ангелов в Донецке, а также размещены на сайте alleyaangelov.ru.